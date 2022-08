In fiamme una barca al largo di Ponza: 5 persone salvate dalla Guardia Costiera (Di martedì 16 agosto 2022) Durante il weekend di Ferragosto appena trascorso, nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro 2022”, è stato disposto un rafforzamento degli ordinari assetti di controllo, in mare e sulle spiagge, messi in campo dagli Uffici marittimi del Compartimento di Gaeta, su tutto il litorale di giurisdizione, oltre 190 km di litorale della Provincia di Latina, dalla foce del Garigliano fino al canale Astura, comprese le isole Pontine. Complessivamente sono stati impiegati 40 donne e uomini della Capitaneria di porto di Gaeta e dei Comandi dipendenti e 12 tra motovedette e battelli minori, che hanno assicurato la loro capillare presenza e una mirata e specifica attività di controllo finalizzata al mantenimento di elevati livelli di sicurezza della navigazione e della balneazione nei dodici comuni del litorale, ove più intensa del solito si è rivelata la presenza di diportisti e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 16 agosto 2022) Durante il weekend di Ferragosto appena trascorso, nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro 2022”, è stato disposto un rafforzamento degli ordinari assetti di controllo, in mare e sulle spiagge, messi in campo dagli Uffici marittimi del Compartimento di Gaeta, su tutto il litorale di giurisdizione, oltre 190 km di litorale della Provincia di Latina,foce del Garigliano fino al canale Astura, comprese le isole Pontine. Complessivamente sono stati impiegati 40 donne e uomini della Capitaneria di porto di Gaeta e dei Comandi dipendenti e 12 tra motovedette e battelli minori, che hanno assicurato la loro capillare presenza e una mirata e specifica attività di controllo finalizzata al mantenimento di elevati livelli di sicurezza della navigazione e della balneazione nei dodici comuni del litorale, ove più intensa del solito si è rivelata la presenza di diportisti e ...

EBisatti : @jacopo_iacoboni Questa sarebbe una base aera russa in fiamme?? La smettiamo con queste stupidaggini? - primogiornale : «La produzione è salva, bruciato solo un magazzino». L'afferma una nota della Cereal Docks Organic sull'incendio in… - PeccatoA : L'amore impossibile tra una ballerina di carta e un soldatino di stagno, tra chi volteggia e chi ha perso una gamba… - maurizioderine : RT @OSINTI1: A Dzhankoy, Crimea, un incendio è scoppiato in una stazione elettrica, È inoltre stato colpito un deposito di munizioni ???? ne… - the_lone_beagle : @LennyBusker3 Qualcosa c'è, spiace. Hai presente quella citazione di The Birdcage (film fantastico con Robin Willia… -