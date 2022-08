Il tormentone del giorno è Fabri Fibra morto, ma è una bufala (Di martedì 16 agosto 2022) Non poteva certo mancare il tormentone di Ferragosto, con tanto di fake news su Fabri Fibra morto. Vi dico subito che al momento della pubblicazione del nostro articolo ancora non è chiaro come abbia preso piede questa storia, ma è certo che sui social in tanti si stiano ponendo domande sulle sue condizioni. Nessun incidente e nessun annuncio in merito a fantomatici problemi di salute, al punto che alcune settimane fa abbiamo parlato sul nostro sito di alcune sue apparizioni. Senza contare che ieri è stato protagonista di un evento organizzato ad Olbia. Fate attenzione alla fake news su Fabri Fibra morto: la bufala sta prendendo piede in Italia Dunque, occorre fare molta attenzione alla fake news su Fabri Fibra ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Non poteva certo mancare ildi Ferragosto, con tanto di fake news su. Vi dico subito che al momento della pubblicazione del nostro articolo ancora non è chiaro come abbia preso piede questa storia, ma è certo che sui social in tanti si stiano ponendo domande sulle sue condizioni. Nessun incidente e nessun annuncio in merito a fantomatici problemi di salute, al punto che alcune settimane fa abbiamo parlato sul nostro sito di alcune sue apparizioni. Senza contare che ieri è stato protagonista di un evento organizzato ad Olbia. Fate attenzione alla fake news su: lasta prendendo piede in Italia Dunque, occorre fare molta attenzione alla fake news su...

