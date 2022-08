Giocatori da prendere a 1 al Fantacalcio 2022/23 (Di martedì 16 agosto 2022) Una stagione che inizia il 13 agosto con il mercato aperto fino al 1° settembre è l’incubo di ogni allenatore di Fantacalcio, dopotutto se già i primi di agosto avremmo voluto passare il nostro tempo tra tabelle excel e complicati calcoli matematici ci saremmo iscritti a fisica come quell’amico che ora fa analisi dati, guadagna bene e i primi d’agosto sta in ferie e non dietro ai listoni del Fantacalcio. Comunque il destino dei fantallenatori è quello di sbraitare, prendersela con la Lega e il Mondiale in Qatar ma alla fine accettare tutto, anche le aste in troppe persone in stanze troppo piccole al tempo del riscaldamento globale, perché l’asta è il singolo momento che più può svoltarti l’anno, renderti felice per mesi, altro che le elezioni politiche. Ormai è il quarto anno che mi trovo a scrivere questa piccola guida sui ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 16 agosto 2022) Una stagione che inizia il 13 agosto con il mercato aperto fino al 1° settembre è l’incubo di ogni allenatore di, dopotutto se già i primi di agosto avremmo voluto passare il nostro tempo tra tabelle excel e complicati calcoli matematici ci saremmo iscritti a fisica come quell’amico che ora fa analisi dati, guadagna bene e i primi d’agosto sta in ferie e non dietro ai listoni del. Comunque il destino dei fantallenatori è quello di sbraitare, prendersela con la Lega e il Mondiale in Qatar ma alla fine accettare tutto, anche le aste in troppe persone in stanze troppo piccole al tempo del riscaldamento globale, perché l’asta è il singolo momento che più può svoltarti l’anno, renderti felice per mesi, altro che le elezioni politiche. Ormai è il quarto anno che mi trovo a scrivere questa piccola guida sui ...

lUltimoUomo : Giocatori da prendere come le Goleador: con gli spicci di resto. - LucaParry85 : Se il chelsea riuscisse a prendere tutti i giocatori che vuole - Lord__Carry : Spiacente ma prendere Injury prone come Pogba e giocatori ormai sul viale del tramonto come Di Maria e poi lamentar… - sandralilamaya : @russ_mario1 Perché 1) i nostri giocatori non ce li richiede nessuno 2) il nostro Pinamonti, ovvero Cutrone, ce lo… - GabrieleBelved6 : @dv65699896 @LemHombre @marifcinter Vabbè, mettetela come volete, ci sono ottimi giocatori turchi in giro. E poi, c… -