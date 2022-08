Ginnastica artistica | le pagelle dell’Italia agli Europei | Fate padrone assolute in un forzino di medaglie

(Di martedì 16 agosto 2022) L’Italia è stata assoluta protagonista2022 di, vincendo il medere con 2 ori (gara a squadre e concorso generale individuale), 3 argenti (volteggio, parallele, corpo libero), 2 bronzi (all-around e corpo libero). Di seguito ledelle ragazze del DT Enrico Casella che sono scese in pedana a Monaco. ASIA D’AMATO: 10. Campionessa d’Europa all-around. Un titolo di cui soltanto Vanessa Ferrari si era potuta fregiare in passato (ad Amsterdam nel 2007). La 19enne genovese ha compiuto un’impresa mirabolante sul giro completo, mostrando enorme solidità sui quattro attrezzi. Nel complesso ha sfoggiato una crescita di assoluto rilievo tecnico alla trave e al corpo libero, al volteggio e alle parallele è una sicurezza. Anima della squadra che ha ...

Eurosport_IT : Una grande Italia nella Ginnastica Artistica: 1° posto nel medagliere ?? #ArtisticGymnastics | #munich2022 | #ec2022 - Coninews : Oro europeo nell'All Around a #Munich2022 15 anni dopo Vanessa Ferrari. Asia D'Amato ha scritto una pagina indelebi… - Eurosport_IT : ????? Europei Ginnastica Artistica, medaglie Italia ???? ?? Asia D'Amato (all-around) ?? Martina Maggio (all-around) ??… - Maryyyy57847167 : RT @Nicola89144151: Ascolti Rai 2: Studio Europei 628.000 Ginnastica Artistica 965.000 Nuoto Sincronizzato 944.000 Arrampicata 737.000 Stu… - Maryyyy57847167 : RT @BluediRussia: Comunque qui per dire che le italiane (ginnastica artistica) se ne sono tornate a casa con 14 medaglie agli europei. 14 m… -

Gioia e dolore per Asia D'Amato agli Europei didi Monaco di Baviera. La 19enne azzurra vince la medaglia d'argento al volteggio ma si infortuna. D'Amato, già vincitrice di due ori nel concorso generale e nella gara a squadre, ...Archiviata nel tripudio di medaglie azzurre la 34ª rassegna continentale difemminile, si appresta a partire la 35ª maschile. All'OlympiaHalle di Monaco di Baviera, ...Oppizzio (...I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...L’Italia ha ruggito in maniera perentoria e si è elevata a potenza internazionale assoluta, ricoprendo il ruolo di padrona assoluta del Vecchio Continente.