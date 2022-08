Gf Vip | ecco perché Orietta Berti ha detto sì a Signorini

(Di martedì 16 agosto 2022) Gf Vip,hasì ad Alfonsoe dal 19 settembre siederà sulla poltrona di opinionista del Grande Fratello Vip 7.il motivo che l’ha spinta ad accettare Gf Vip,sarà insieme a Sonia Bruganelli l’opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip che aprirà i battenti il prossimo 19 settembre. La cantante è già pronta a non deludere il suo pubblico e in un’intervista a Nuovo ha svelato cosa l’ha spinta ad intraprendere questa avventura per lei inedita e dire sì ad Alfonso. In attesa di vederla al Grande Fratello Vip 7 bacchettare o meno i concorrenti che seguirà con attenzione, la futura opinionista ha svelato a Nuovo di aver ricevuto una proposta irrinunciabile: “Mi hanno fatto una proposta ...

361_magazine : Orietta Berti ha detto sì ad Alfonso Signorini e dal 19 settembre siederà sulla poltrona di opinionista del Grande… - Italoapolide : Liste Pd, ecco i nomi in Campania: Sarracino capolista con Speranza Borselli a Claudio Lotito e Gina Lollobrigida:… - CaterinaFranca1 : RT @Karencorallo: Ecco l'articolo di @blogtivvu sul ricordo comune di Jessica ed Ercole #jessyselassie #jessylove #jessicaselassie #jessv… - Stefmisano : RT @Karencorallo: Ecco l'articolo di @blogtivvu sul ricordo comune di Jessica ed Ercole #jessyselassie #jessylove #jessicaselassie #jessv… - Karencorallo : Ecco l'articolo di @blogtivvu sul ricordo comune di Jessica ed Ercole #jessyselassie #jessylove #jessicaselassie… -

Io Donna

Quali sono gli aggiornamenti previsti per la nuova edizione e chi si unirà al castalcune ...ha annunciato che si sarebbe preso una pausa dalla TV dopo la sua esperienza al Grande Fratello. ...gli auguri postati sui social per Ferragosto di Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi , Carlo Calenda e del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Ecco cosa fanno i vip della tv in vacanza: molti al mare, tutti (o quasi) in Italia Gf Vip, Orietta Berti ha detto sì ad Alfonso Signorini e dal 19 settembre siederà sulla poltrona di opinionista del Grande Fratello Vip 7 ...Pechino Express sta per tornare sul piccolo schermo con tante incredibili novità che piaceranno al grande pubblico. Ecco quali.