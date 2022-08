Bremer | «Vittoria importante | e non abbiamo preso gol»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 agosto 2022) Il difensore della Juventus Gleisonha rilasciato una dichiarazione dopo lacontro il Sassuolo Gleisonè soddisfatto non solo delladella Juventus, ma anche della prestazione difensiva che si è rivelata un muro invalicabile per l’attacco dei neroverdi. Queste le parole del brasiliano a TuttoJuve.com: LE PAROLE- «È statovincere e soprattutto nongol. Il mister ci parla sempre di questo, perché poi loro lì davanti sanno fare gol. Essere alla Juventus vuol dire essere ad un livello altissimo. Dobbiamo sempre puntare in alto e stare sempre attenti perché ogni partita è. Sto lavorando sulla tattica e poi un lavoro un po’ di tecnica. È un po’ diverso difendere così rispetto al ...