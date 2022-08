Accordo Vaticano-Sao Tomè per il riconoscimento della Chiesa

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 16 agosto 2022) Città del– Lunedì 15 agosto 2022 è stato firmato a São Tomé, nella “Sala delle Riunioni” del Ministero degli Affari Esteri, l’tra la Santa Sede e la Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe per ilpersonalità giuridicacattolica. Hanno firmato per la Santa Sede l’Ecc.mo Mons. Giovanni Gaspari, Arcivescovo titolare di Alba Marittima, Nunzio Apostolico in São Tomé e Príncipe, e per la Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe S.E. la Sig.ra Edite Ramos da Costa Ten Jua, Ministro degli Affari Esteri,Cooperazione e delle Comunità. Assistevano al solenne atto: per parteSanta Sede: S.E. Mons. António Lungieki Bengui, Amministratore Apostolico sede vacante...