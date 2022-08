A Napoli c’è una Fratelli d’Italia’s list che dovrebbe preoccupare Giorgia Meloni (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Se Giorgia Meloni sogna una destra moderna, liberale, che prende le distanze in maniera chiara e netta dal fascismo, a Napoli, deve prendere atto che è ancora lontana. Ad aprile scorso, fu il suo consigliere comunale Giorgio Longobardi a conquistare l’onore delle cronache avendo riempito il suo ufficio da consigliere di immagini di Benito Mussolini. Il 6 agosto scorso, due dirigenti di Fratelli d’Italia napoletani, Gabriella Peluso e Salvatore Ronghi postano un selfie su Facebook da cui si evince una collana con la croce celtica al collo di quest’ultimo. Oggi, invece, sta facendo discutere un altro post: ancora del consigliere Longobardi che, per polemizzare col Pd, tira in ballo l’Olocausto. “Mossa a sorpresa della sinistra italiana! Per scongiurare il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Sesogna una destra moderna, liberale, che prende le distanze in maniera chiara e netta dal fascismo, a, deve prendere atto che è ancora lontana. Ad aprile scorso, fu il suo consigliere comunale Giorgio Longobardi a conquistare l’onore delle cronache avendo riempito il suo ufficio da consigliere di immagini di Benito Mussolini. Il 6 agosto scorso, due dirigenti did’Italia napoletani, Gabriella Peluso e Salvatore Ronghi postano un selfie su Facebook da cui si evince una collana con la croce celtica al collo di quest’ultimo. Oggi, invece, sta facendo discutere un altro post: ancora del consigliere Longobardi che, per polemizzare col Pd, tira in ballo l’Olocausto. “Mossa a sorpresa della sinistra italiana! Per scongiurare il ...

pisto_gol : Per idea di gioco e qualità il #Napoli è da #scudetto: #Spalletti ha dato agli azzurri una identità riconoscibile,… - ciropellegrino : Qui c'è un suo consigliere a #Napoli che si esprime in questi termini. Ecco perché ho motivo di ritenere che il 'b… - fattoquotidiano : C’è anche un finanziere già capo scorta dell’ex presidente dell’Anac Raffaele Cantone tra le 18 persone indagate da… - lios_1926 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #MERCATO #NAPOLI, ANCORA STALLO COL #SASSUOLO PER #RASPADORI: RICHIESTA DA 30 MILIONI+5 DI BONUS, C'È DISTANZA #Sk… - D_IP17 : Debutto di #Kvaratskhelia . A differenza di qualcuno che diceva 0/10 qua leggo tutt'altra storia. Come mai? Forse… -

Raspadori, trattativa in fase di stallo fra Napoli e Sassuolo Tutto fermo o quasi fra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori . L'attaccante neroverde è l'oggetto del desiderio di Luciano Spalletti per completare con le sue caratteristiche il reparto d'attacco partenopeo che già a ... Il calcio libero di Khvicha Kvaratskhelia Khvicha Kvaratskhelia lo stanno scoprendo a Napoli. E poco importa se ciò che Datunashvili disse allora sia incomprensibile anche a i georgiani di oggi che certo calcio, quello georgiano d'antan non ... CalcioNapoli24 Tutto fermo o quasi frae Sassuolo per Giacomo Raspadori . L'attaccante neroverde è l'oggetto del desiderio di Luciano Spalletti per completare con le sue caratteristiche il reparto d'attacco partenopeo che già a ...Khvicha Kvaratskhelia lo stanno scoprendo a. E poco importa se ciò che Datunashvili disse allora sia incomprensibile anche a i georgiani di oggi che certo calcio, quello georgiano d'antan non ... Bruscolotti: "Buona la prima impressione, ma c'è una nota negativa. Kim mostruoso Non sono d'accordo"