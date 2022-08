William Ruto ha vinto le presidenziali in Kenya (Di lunedì 15 agosto 2022) Il vicepresidente uscente è stato dichiarato vincitore con il 50,49 per cento dei voti, ma il risultato è stato messo in dubbio da alcuni membri della commissione elettorale Leggi su ilpost (Di lunedì 15 agosto 2022) Il vicepresidente uscente è stato dichiarato vincitore con il 50,49 per cento dei voti, ma il risultato è stato messo in dubbio da alcuni membri della commissione elettorale

ilpost : William Ruto ha vinto le presidenziali in Kenya - rtl1025 : ?? William #Ruto è stato annunciato come quinto presidente del #Kenya. Il presidente della Commissione elettorale Wa… - LuigiaFio : RT @ROBZIK: Il nuovo presidente del #Kenya è #Rutu. #KenyanElection2022 IEBC declares William Samoei Ruto president of Kenya - gapetv : RT @LaStampa: Il Kenya ha un nuovo presidente, William Ruto vince contro il rivale Odinga e sale al potere - Penehah_Mwijuka : Hongera sana William Ruto. -