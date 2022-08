“Viaggiare ma non essere mai partiti” (Di lunedì 15 agosto 2022) di Monica De Santis . E’’ questo il tema dell’incontro con Davide Napoleone, autore, cantautore e produttore di origini campane, è nato e cresciuto a Capaccio -?Paestum, trapiantato a Torino, che si è fatto conoscere e apprezzare grazie a singoli come “Anna è tornata” e “Lacrime a mare”, in programma domani alle 21.30 a palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento, nell’ambito della dodicesima edizione di “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi. Erika Noschese e Antonio Santoro dialogheranno con l’artista sul rapporto con le sue radici e sulla capacità di raccontarlo come spaccato di una storia collettiva dei giovani del Sud. Napoleone è uno dei personaggi più interessanti del nuovo panorama musicale italiano, capace com’è di fondere sapientemente il pop contemporaneo con il sound della nostra tradizione. Prima di dare vita al suo progetto ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 15 agosto 2022) di Monica De Santis . E’’ questo il tema dell’incontro con Davide Napoleone, autore, cantautore e produttore di origini campane, è nato e cresciuto a Capaccio -?Paestum, trapiantato a Torino, che si è fatto conoscere e apprezzare grazie a singoli come “Anna è tornata” e “Lacrime a mare”, in programma domani alle 21.30 a palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento, nell’ambito della dodicesima edizione di “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi. Erika Noschese e Antonio Santoro dialogheranno con l’artista sul rapporto con le sue radici e sulla capacità di raccontarlo come spaccato di una storia collettiva dei giovani del Sud. Napoleone è uno dei personaggi più interessanti del nuovo panorama musicale italiano, capace com’è di fondere sapientemente il pop contemporaneo con il sound della nostra tradizione. Prima di dare vita al suo progetto ...

