globalistIT : - Ultimo_Samurai_ : @fcovone @evelynbani Paragone che spiega all’ Hitler uscito da McDonald’s le cose pur sapendo che non le capirà è s… - SimoneILive1 : @TrustSatoshi @madforfree Poi magari mi spiega invece cos'hanno fatto Paragone e Rizzo - diamantelei1 : @Framorv1 @RovaNico @MadameA02 il tuo paragone non ha senso, il mio si. Perché ti spiega che IL DIRITTO AL MATRIMON… - TheQ_continuum : RT @Iostoconlanato: Dunque Carlo Calenda è il quinto leader politico più apprezzato, appena dopo Salvini, ma in altri sondaggi il suo parti… -

Globalist.it

. Cirillo va in giro con dei preservativi per sensibilizzare "contro un'altra pandemia, ... Partito Pensionati al Centro, Panzironi - per Rivoluzione Sanitaria, Per l'Italia con- ...Gianluigi, con il suo Italexit, si propone come una delle possibili sorprese della prossima tornata elettorale. L'ex Lega e Cinquestelle, in un'intervista a Rtl 102.5, ha spiegato i punti fondamentali ... Paragone spiega Italexit: “Vogliamo uscire dall’euro, come proponevano Lega e M5s” "L'Europa favorisce i grandi gruppi e multinazionali. Nell'Unione Europea viene data la possibilità di evadere il fisco a norma di legge", ha aggiunto l'ex pentastellato.Nel simbolo di FdI c'è anche il nome della leader. Il movimento di estrema destra prende le distanze da FdI: “Asseconda i diktat della sinistra” ...