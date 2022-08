Nuoto | Europei Roma 2022 | Razzetti e Carini accedono alla finale dei 200 farfalla con il secondo e quinto tempo

(Di lunedì 15 agosto 2022) Ottima Italia nelle semifinali dei 200 farfaglidi. Nella piscina del Foro Italico diAlbertoe Giacomoconfermano la buonissima prestazione dei preliminari di questa mattina (dove è stato eliminato Federico Burdisso a causa del terzotra gli italiani) e conquistano il pass per l’ultimo atto di domani rispettivamente con il(1:55.18) e(1:55.61) complessivo. I due italiani hanno nuotato entrambi nella prima semiha dominato la prova virando in prima posizione a ogni 50 fino a terminare davanti a tutti. Terzo invece Giacomo, che è rimasto al ...

Tradotto: solo i due italiani hanno abbattuto in semifinale il muro dei 27 e questo è un chiaro indicatore del contesto agonistico su questa distanza. Vedremo in che modo la gestione della tensione ...Il podio è stato completato da Teterevkova (2:24.16), seguita dalla danese Thea Blomsterberg (2:25.57) e dalla ceca Kristyna Horsa (2:26.07). Francesca Fangio ha concluso in sesta posizione con il ...Altra medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto a Roma. L'ha ottenuta Martina Carraro, ed è un argento: l'azzurra si è piazzata poco dietro la svizzera Lisa Mamie, che si è imposta in 2'23"27 nei 20 ...Europei nuoto di Roma, ancora medaglie a raffica per gli azzurri e le azzurre. Linda Cerruti e Costanza Ferro si aggiudicano la medaglia di bronzo nel duo tecnico, mentre nel Team Event ...