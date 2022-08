Nettuno Wine Festival | conto alla rovescia per l’edizione 2022

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 15 agosto 2022)– Tutto pronto per la quinta edizione del, la manifestazione ideata dPro Loco Forte Sangallo con la partecipazione dell’Associazione Ristoratoriin Tavola, il sostegno del Comune di, della Regione Lazio e la media partner di Radio Dimensione Suono Roma, che domenica 4 settembre vedrà trasformare il centro storico di questo bellissimo borgo medievale a sud di Roma in una cittadella del gusto dedicataconoscenza dei vitigni autoctoni evalorizzazione della ricchezza gastronomica del territorio nettunese. A svelarsi ailover la meraviglia di un paesaggio incredibile a fare da sfondo ad un evento unico nel suo genere che quest’anno, per la prima volta, vedrà ...