Napoli travolgente a Verona | inizia bene come lo scorso anno e si spera

NumeroDiez_10 : Dopo essere passato in svantaggio è un Napoli travolgente al #Bentegodi: #Kvaratskhelia (anche assist per lui),… -

Calcio News 24

Non male per essere ancora una squadra in costruzione. Il campionato del, ancora distratto dal mercato, inizia nel migliore dei modi: vittoriaall'esordio con cinque gol al Verona e soprattutto una prestazione di qualità e personalità. Spalletti sbanca ...Visto che da qui al giorno delle elezioni di altro non si parla in Italia, anche(e la ... I timori trovano origine e si sviluppano in maniera. Conte li tiene in grande considerazione:... Verona Napoli 2-5: azzurri travolgenti, scaligeri allo sbando Idolo della Colombia dopo un indimenticabile goal a Italia '90, Rincón alternò pause infinite a qualche guizzo. Lo scorso aprile la tragica scomparsa.In ogni caso l'allenatore pare intenzionato a non far giocare né Meret né Fabian, ovvero gli ultimi due che sono stati travolti dalle voci di mercato. L'esordio al Bentegodi, come nell'anno dell'arriv ...