LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Barbieri lotta per una medaglia dell’Omnium, dopo toccherà a Consonni (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 18.39 Ancora ferma la gara. Purtroppo c’è ancora almeno un’atleta che sta ricevendo attenzioni mediche, mentre la pista sembra essere sistemata. 18.36 Le quattro atlete sembrano non aver ricevuto grosse conseguenze. Ne approfittiamo per ricapitolare la situazione di punteggio quando mancano 32 giri: Clara Copponi (FRA) 165 Daria Pikulik (POL) – 157 Rachele Barbieri (ITA) – 154 Lotte Kopecky (BEL) – 133 Maike Van der Duin (NED) – 131 Lea Teutenberg (GER) – 125 18.34 Intervento dei sanitari per controllare lo stato delle atlete. In pista anche gli addetti alle riparazioni del “terreno di gioco”. 18.33 Corsa sospesa quando mancano 32 giri. Le atlete finite a terra sono quattro e si dovrebbe trattare delle rappresentanti di Israele, Ucraina, Repubblica Ceca ed Ungheria. 18.32 CADUTA ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.39 Ancora ferma la gara. Purtroppo c’è ancora almeno un’atleta che sta ricevendo attenzioni mediche, mentre lasembra essere sistemata. 18.36 Le quattro atlete sembrano non aver ricevuto grosse conseguenze. Ne approfittiamo per ricapitolare la situazione di punteggio quando mancano 32 giri: Clara Copponi (FRA) 165 Daria Pikulik (POL) – 157 Rachele(ITA) – 154 Lotte Kopecky (BEL) – 133 Maike Van der Duin (NED) – 131 Lea Teutenberg (GER) – 125 18.34 Intervento dei sanitari per controllare lo stato delle atlete. Inanche gli addetti alle riparazioni del “terreno di gioco”. 18.33 Corsa sospesa quando mancano 32 giri. Le atlete finite a terra sono quattro e si dovrebbe trattare delle rappresentanti di Israele, Ucraina, Repubblica Ceca ed Ungheria. 18.32 CADUTA ...

