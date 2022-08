Lite Conte-Tuchel, ancora reazioni: “ti saresti meritato uno sgambetto” (Di lunedì 15 agosto 2022) La Premier League si è aperta con il big match tra Chelsea e Tottenham, la gara si è conclusa sul risultato di 2-2. È stata una partita scoppiettante che ha regalato emozioni, gol, spettacolo e momenti di tensione. Occasione sprecata per i Blues che si sono fatti raggiungere a tempo quasi scaduto. Scintille tra Antonio Conte e Tuchel. Già durante il match i due allenatori non si sono risparmiati, in particolar modo le esultanze sono state scatenate e polemiche nei confronti della panchina avversaria. Al termine della partita il faccia a faccia si è trasformato in uno scontro fisico. L’allenatore italiano ha commentato ironicamente l’episodio: “fortuna che non ti ho visto, meritavi uno sgambetto”, il messaggio di Conte sui social. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 agosto 2022) La Premier League si è aperta con il big match tra Chelsea e Tottenham, la gara si è conclusa sul risultato di 2-2. È stata una partita scoppiettante che ha regalato emozioni, gol, spettacolo e momenti di tensione. Occasione sprecata per i Blues che si sono fatti raggiungere a tempo quasi scaduto. Scintille tra Antonio. Già durante il match i due allenatori non si sono risparmiati, in particolar modo le esultanze sono state scatenate e polemiche nei confronti della panchina avversaria. Al termine della partita il faccia a faccia si è trasformato in uno scontro fisico. L’allenatore italiano ha commentato ironicamente l’episodio: “fortuna che non ti ho visto, meritavi uno”, il messaggio disui social. L'articolo CalcioWeb.

