Jane Alexander: "Il Grande Fratello Vip mi ha distrutto come attrice, per due anni non ho più lavorato" (Di lunedì 15 agosto 2022) L'esposizione mediatica che il Grande Fratello Vip offre, non rappresenta sempre un vantaggio. Può capitare, ad esempio, che una volta tornati alla vita di tutti i giorni si abbiano problemi di tipo professionale proprio perché alcuni ambienti di lavoro non vedono di buon occhio l'esperienza nella casa più spiata d'Italia. Questo è quel che è successo a Jane Alexander, attrice nota soprattutto per il suo personaggio nella fiction Elisa di Rivombrosa (ma il suo curriculum è piuttosto lungo, tra cinema e tv). Intervistata da Diva e Donna l'attrice ha spiegato a proposito della sua partecipazione alla trasmissione: "Tutti dovrebbero farlo almeno una volta nella vita! L'unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta ...

