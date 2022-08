Israele | palestinese arrestato a 13 anni | l’isolamento lo sta distruggendo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 agosto 2022) Il 3 agosto la direzione delle prigioni israeliane ha rinnovatocarcerario di Ahmad Manasra, unall’età di 13e che ha sviluppato gravi problemi di salute mentale. Manasra è statonell’ottobre 2015 in relazione all’accoltellamento di due israeliani a Pisgat Zeev, un insediamento illegale a Gerusalemme Est occupata. Interrogato in assenza di un avvocato, è stato processato per tentato omicidio e, nonostante la minore età, condannato a novee cinque mesi di carcere. Dal novembre 2021, a parte due mesi di ricovero in ospedale, è in una cella d’isolamento. Sebbene abbia già scontato due terzi della pena e dunque, secondo la legge israeliana, gli possa essere condonato l’ultimo terzo, Manasra continua a essere recluso nella prigione di ...