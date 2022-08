Il grande inverno cinese (Di lunedì 15 agosto 2022) L’altra settimana il mondo è stato “in preda al rischio di un conflitto tra gli Stati Uniti e la Cina”. Nella storia di copertina dello Spectator, il professore di Oxford Rana Mitter elenca le tensioni tra Pechino e Washington: l’esercito cinese ha lanciato dei missili nello stretto di Taiwan, in molti considerano Taipei l’epicentro di un nuovo conflitto mondiale, altri vedono una riedizione della Guerra fredda: due paesi, due sistemi politici rivali che combattono per la supremazia economica. Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere La tesi di Mitter è che l’esito di questo conflitto è legato inesorabilmente alle dimensioni della popolazione cinese. Solo tre anni fa, l’Onu aveva previsto che, entro dieci anni, la Cina avrebbe raggiunto un picco di 1,46 miliardi abitanti. Mitter si ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 15 agosto 2022) L’altra settimana il mondo è stato “in preda al rischio di un conflitto tra gli Stati Uniti e la Cina”. Nella storia di copertina dello Spectator, il professore di Oxford Rana Mitter elenca le tensioni tra Pechino e Washington: l’esercitoha lanciato dei missili nello stretto di Taiwan, in molti considerano Taipei l’epicentro di un nuovo conflitto mondiale, altri vedono una riedizione della Guerra fredda: due paesi, due sistemi politici rivali che combattono per la supremazia economica. Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere La tesi di Mitter è che l’esito di questo conflitto è legato inesorabilmente alle dimensioni della popolazione. Solo tre anni fa, l’Onu aveva previsto che, entro dieci anni, la Cina avrebbe raggiunto un picco di 1,46 miliardi abitanti. Mitter si ...

