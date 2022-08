Griner condannata, giocatrice ricorre in appello (Di lunedì 15 agosto 2022) Mosca, 15 ago. - La giocatrice di basket statunitense Brittney Griner ricorre in appello contro la sua condanna per possesso di droga emessa da un tribunale di Mosca. Il ricorso arriva due settimane ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022) Mosca, 15 ago. - Ladi basket statunitense Brittneyincontro la sua condanna per possesso di droga emessa da un tribunale di Mosca. Il ricorso arriva due settimane ...

lifestyleblogit : Griner condannata, giocatrice ricorre in appello - - TV7Benevento : Griner condannata, giocatrice ricorre in appello - - CasaItaliaRadio : Griner condannata, giocatrice ricorre in appello ??Leggi di più su - pleccese : Griner condannata, giocatrice ricorre in appello ??Leggi di più su - vivereitalia : Griner condannata, giocatrice ricorre in appello -