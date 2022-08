Fratelli d’Italia candida anche il campione di Formula 1 Emerson Fittipaldi nella circoscrizione sudamericana (Di lunedì 15 agosto 2022) Dal primo gradino del podio alla politica. La nuova sfida del due volte campione di Formula 1, Emerson Fittipaldi, riparte dal Senato, dove cerca uno scranno come rappresentante tra le fila di Fratelli d’Italia, riporta Il Giornale. Il pilota italo-brasiliano ha infatti deciso, dopo una lunga telefonata con Giorgia Meloni e anche la ‘benedizione’ del presidente Jair Bolsonaro, di mettere a disposizione il proprio nome nella circoscrizione sudamericana. Brasiliano di nascita e italiano da parte di padre, sosterrà il candidato alla rielezione alla Camera, Luis Roberto Lorenzato, della Lega e intende portare avanti un progetto per l’area sportiva. Nato a San Paolo il 12 dicembre 1946, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Dal primo gradino del podio alla politica. La nuova sfida del due voltedi1,, riparte dal Senato, dove cerca uno scranno come rappresentante tra le fila di, riporta Il Giornale. Il pilota italo-brasiliano ha infatti deciso, dopo una lunga telefonata con Giorgia Meloni ela ‘benedizione’ del presidente Jair Bolsonaro, di mettere a disposizione il proprio nome. Brasiliano di nascita e italiano da parte di padre, sosterrà ilto alla rielezione alla Camera, Luis Roberto Lorenzato, della Lega e intende portare avanti un progetto per l’area sportiva. Nato a San Paolo il 12 dicembre 1946, ...

Azione_it : Tenere il simbolo di un partito fascista come l'Msi in quello di Fratelli d'Italia è un grave errore che condannere… - Open_gol : La fiamma tricolore è un'eredità del Movimento Sociale Italiano fondato da Giorgio Almirante e altri ex esponenti d… - giorgio_gori : Fratelli d’Italia ha depositato due proposte di riforma costituzionale che, nell’affermare la priorità del diritto… - CurasiLivia : RT @ninersmessimale: #Dazn Le soluzioni dei partiti Pd: gratis per under 18, pagano solo over 30 Forza Italia: gratis per over 80, pagano… - Plasticgo : RT @AlekosPrete: Ricordiamo quando #SteveBannon, ammiratore di Mussolini, definiva pubblicamente - come testimonia questo video del @guardi… -

Pd, la direzione nazionale slitta ancora: tensione sulle liste dei candidati Se infatti da Fratelli d'Italia fanno sapere - senza ancora far trapelare alcun nome - che il lavoro sulle candidature portato avanti dalla stessa Meloni assieme al fedelissimo Francesco Lollobrigida ... Elezioni Regionali Sicilia, presentati 38 simboli elettorali ... Pci, Italia unione di centro, Impresa Sicilia, Autonomia siciliana, Movimento 5 Stelle 2050, Identità siciliana, Terra d'amuri, Movimento italiano C 21, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, Fiamma ... La Nuova Sardegna Se infatti dafanno sapere - senza ancora far trapelare alcun nome - che il lavoro sulle candidature portato avanti dalla stessa Meloni assieme al fedelissimo Francesco Lollobrigida ...... Pci,unione di centro, Impresa Sicilia, Autonomia siciliana, Movimento 5 Stelle 2050, Identità siciliana, Terra'amuri, Movimento italiano C 21, Giorgia Meloni, Fiamma ... Fratelli d'Italia fa il pieno: nei collegi uninominali quattro candidati su sei