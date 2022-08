Ferragosto: tra turisti e residenti, Trieste non si svuota (Di lunedì 15 agosto 2022) Vie e piazze del centro affollate oggi a Trieste, città meta di turisti in questo fine settimana ferragostano. Agli ospiti, italiani e stranieri, piacciono in particolare i musei e le passeggiate alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022) Vie e piazze del centro affollate oggi a, città meta diin questo fine settimana ferragostano. Agli ospiti, italiani e stranieri, piacciono in particolare i musei e le passeggiate alla ...

VittorioSgarbi : A Lucca alla vigilia di Ferragosto chiuso il Museo Guinigi, tra i più importanti della città. Intollerabile! Come p… - Tg3web : Allarma il numero di suicidi tra i detenuti. E nel giorno di ferragosto il DAP e la ministra della Giustizia Cartab… - MiC_Italia : I #museitaliani sono aperti anche a #Ferragosto ?? Trascorri la giornata di oggi tra parchi archeologici, monumenti… - Giorno_Milano : Milano, lo spettacolo della città deserta. Tra serrande abbassate e pranzi solidali - Crudeli45198835 : RT @i_pmt: Carissimi Amici 5S buon Ferragosto! Domani si vota per le Parlamentarie ed ho bisogno del vostro aiuto per poter essere tra quel… -