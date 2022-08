Dramma di Ferragosto a Spinone, 21enne annega nelle acque del lago (Di lunedì 15 agosto 2022) Spinone al lago. Dramma di Ferragosto nelle acque del lago di Endine, dove un 21enne di origine senegalese – D.N le sue iniziali – è annegato mentre stava facendo il bagno con alcuni coetanei: il corpo è stato recuperato poco distante dalla riva, a circa 5 metri di profondità. A lanciare l’allarme verso mezzogiorno gli amici e la famiglia che erano con lui. Sul posto, in via Nazionale a Spinone al lago, un’ingente schiera di soccorsi: automedica e ambulanza, sommozzatori volontari di Treviglio e vigili del fuoco del comando provinciale, oltre ai carabinieri di Clusone per cercare di ricostruire esattamente l’accaduto. Seguono aggiornamenti Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 agosto 2022)aldideldi Endine, dove undi origine senegalese – D.N le sue iniziali – èto mentre stava facendo il bagno con alcuni coetanei: il corpo è stato recuperato poco distante dalla riva, a circa 5 metri di profondità. A lanciare l’allarme verso mezzogiorno gli amici e la famiglia che erano con lui. Sul posto, in via Nazionale aal, un’ingente schiera di soccorsi: automedica e ambulanza, sommozzatori volontari di Treviglio e vigili del fuoco del comando provinciale, oltre ai carabinieri di Clusone per cercare di ricostruire esattamente l’accaduto. Seguono aggiornamenti

