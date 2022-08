Dazn, c'è l'ultimatum: obbligato a cedere i diritti? Ecco a chi, terremoto in tv (Di lunedì 15 agosto 2022) Tutti contro Dazn. E non potrebbe essere altrimenti, perché alla prima di campionato il disservizio è stato così grande da non poter essere perdonato in alcun modo. Gli utenti sono inferociti, ma anche la Lega è stata costretta a intervenire duramente, dopo che le partite Spezia-Empoli e Salernitana-Roma non sono state disponibili per tutto il tempo, se non tramite un link speciale a cui non tutti hanno avuto facile accesso. La Lega Calcio di Serie A ha quindi inviato una lettera a Dazn, intimando alla piattaforma di specificare “entro le 16 di oggi” come “intende porre in essere ogni idonea azione per far sì che i problemi tecnici vengano risolti. Questo in ragione del fatto che le gare in programma oggi vedono impegnate due società, Juventus e Napoli, con un grandissimo seguito di tifosi/utenti”. Dazn si è difeso adducendo a un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Tutti contro. E non potrebbe essere altrimenti, perché alla prima di campionato il disservizio è stato così grande da non poter essere perdonato in alcun modo. Gli utenti sono inferociti, ma anche la Lega è stata costretta a intervenire duramente, dopo che le partite Spezia-Empoli e Salernitana-Roma non sono state disponibili per tutto il tempo, se non tramite un link speciale a cui non tutti hanno avuto facile accesso. La Lega Calcio di Serie A ha quindi inviato una lettera a, intimando alla piattaforma di specificare “entro le 16 di oggi” come “intende porre in essere ogni idonea azione per far sì che i problemi tecnici vengano risolti. Questo in ragione del fatto che le gare in programma oggi vedono impegnate due società, Juventus e Napoli, con un grandissimo seguito di tifosi/utenti”.si è difeso adducendo a un ...

marcullo02 : RT @enricoI00: Sta per scadere il severissimo ultimatum della Lega a DAZN ?????????? - FabioOffreda : RT @fanpage: La #LegaSerieA dirama l'ultimatum a #DAZN entro le 16.00 di oggi - alepulv76 : RT @enricoI00: Sta per scadere il severissimo ultimatum della Lega a DAZN ?????????? - FabioOffreda : RT @tuttonapoli: Caos Dazn anche per Verona-Napoli, ultimatum della Lega 'Entro le 16 diteci come risolvete problemi' - thecatjimmy80 : Tra 15 minuti scade l'ultimatum che la Lega Serie A ha dato a Dazn E non accadrà nulla. -