Chelsea, Aubameyang ha deciso il suo futuro (Di lunedì 15 agosto 2022) Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante del Barcellona, avrebbe deciso di restare in Spagna nonostante il forte interesse del Chelsea. Lo riporta... Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) Pierre-Emerick, attaccante del Barcellona, avrebbedi restare in Spagna nonostante il forte interesse del. Lo riporta...

LeBombeDiVlad : ???? #Chelsea, si tratta per #Aubameyang ?? La situazione #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - STnews365 : Chelsea: prosegue la trattativa per Aubameyang. I blues offrono 15 milioni di Euro, il Barcellona ne chiede 25.… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Rifiutata una prima offerta del Chelsea per Aubameyang - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Rifiutata una prima offerta del Chelsea per Aubameyang - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Rifiutata una prima offerta del Chelsea per Aubameyang -

Dumfries, messaggio all'Inter: un gol per allontanare il Chelsea ... visto che potrebbero spenderne altri 100 per prendere il difensore Fofana (Leicester) e l'attaccante Aubameyang (Barcellona). Per questo, Dumfries potrebbe non essere più una priorità del Chelsea, ... Chelsea: prosegue la trattativa per Aubameyang Prosegue la trattativa tra il Barcellona ed il Chelsea per Pierre - americk Aubameyang che gli inglesi vorrebbero regalare a Tomas Tuchel, che vuole riavere a tutti i costi il suo pupillo. La distanza tra domanda ed offerta è ancora molta, però, ... Calciomercato.com Dumfries, messaggio all’Inter: un gol per allontanare il Chelsea MILANO - Un gol da tre punti per provare a respingere le voci di mercato. Anche Denzel Dumfries, come Milan Skriniar, da mesi, vive in una sorta di frullatore. L’esterno olandese, fin dal termine dell ... Chelsea: prosegue la trattativa per Aubameyang Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... ... visto che potrebbero spenderne altri 100 per prendere il difensore Fofana (Leicester) e l'attaccante(Barcellona). Per questo, Dumfries potrebbe non essere più una priorità del, ...Prosegue la trattativa tra il Barcellona ed ilper Pierre - americkche gli inglesi vorrebbero regalare a Tomas Tuchel, che vuole riavere a tutti i costi il suo pupillo. La distanza tra domanda ed offerta è ancora molta, però, ... Chelsea, prima proposta per Aubameyang: la risposta del Barcellona MILANO - Un gol da tre punti per provare a respingere le voci di mercato. Anche Denzel Dumfries, come Milan Skriniar, da mesi, vive in una sorta di frullatore. L’esterno olandese, fin dal termine dell ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...