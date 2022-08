“Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” | lotta di classe e d’amore

Frances83659171 : RT @ilsensodesueto: Ancora e per sempre, Raffaella e Gennarino nel film Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. - LIA71836849 : @micatwitto Infatti!! Davano anche 'Travolti da un insolito destino...' capolavoro!!! - Nicolo_Morelli : Sono due le certezze televisive della vita: 'Una poltrona per due' a Natale e 'Travolti da un insolito destino' a #Ferragosto - federicalucche5 : RT @ilsensodesueto: Ancora e per sempre, Raffaella e Gennarino nel film Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. - i_musacchia : Travolti da un insolito tornado nell'azzurro mare di agosto -

Rete 4 "da undestino nell'azzurro mare d'agosto ": 450.000 spettatori (share 4,2%). Rai2 " Tg2 Post ": 400.000 spettatori (share 3,4%). La7 " The Interpreter ": 382.000 spettatori ...... il brutto, il cattivo ha convinto 957.000 spettatori (8.3%) Rete Quattro "da undestino nell'azzurro mare d'agosto ha raggiunto 450.000 spettatori (4.2%) La7 " The Interpreter ha ...