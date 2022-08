Napoli, rilancio al Sassuolo per Raspadori (Di domenica 14 agosto 2022) Il Napoli rilancia per Giacomo Raspadori: 29 milioni di parte fissa più bonus per arrivare all’attaccante del Sassuolo Continua il pressing del Napoli per provare quanto prima a strappare Giacomo Raspadori al Sassuolo. Il club campano avrebbe alzato ancora la propria offerta, che ora tocca i 29 milioni di parte fissa. Intanto l’attaccante, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, attraverso il proprio agente continua a fare pressione per accelerare il suo passaggio al Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Ilrilancia per Giacomo: 29 milioni di parte fissa più bonus per arrivare all’attaccante delContinua il pressing delper provare quanto prima a strappare Giacomoal. Il club campano avrebbe alzato ancora la propria offerta, che ora tocca i 29 milioni di parte fissa. Intanto l’attaccante, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, attraverso il proprio agente continua a fare pressione per accelerare il suo passaggio al. L'articolo proviene da Calcio News 24.

