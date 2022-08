MXGP | Glenn Coldenhoff vince Gara-2 e GP di Finlandia | Tim Gajser è di nuovo campione del mondo!

(Di domenica 14 agosto 2022)(Yamaha) si è aggiudicato-2 del Gran Premio di, sedicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale2022, e ha conquistato anche la tappa scandinava nel suo complesso ma, ovviamente, la notizia più importante è che Timsi è laureato nuovamentedel mondo. Per il fuoriclasse sloveno, quindi, si parla del quarto titolo della sua splendida carriera nella classe regina (2016, 2019 e 2020), il quinto in assoluto, avendo vinto anche nel 2015 in MX2. Il portacolori della Honda, come accaduto nella prima manche, ha guidato con estrema circospezione, per non rischiare nulla e centrare il successo finale.-2, come detto, è andata a. L’olandese ha preceduto ...

Fuori dai giochi tutti gli altri: Jorge Prado,Coldenhoff e Maxime Renaux (quest'ultimo per un solo punto) non ...A completare la top - 10 sono stati l'australiano Mitchell Evans (Honda) a 7.646, l'olandeseColdenhoff (Yamaha) a 7.908, lo spagnolo Jorge Prado (GasGas) a 9.726, l'olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 16.238, l'altro neerlandese Brian Bogers (Husqvarna) a 20.671, il belga Brent Van ...Febvre è scivolato al quinto posto, preceduto anche dalle Yamaha di Glenn Coldenhoff, Maxime Renaux e Jeremy Seewer, nell'ordine. Gajser non rischia niente Il fuoriclasse sloveno si è concesso una ...The qualifying race of the MXGP of Finland took place this Saturday, and Romain Febvre was the winner. The Frenchman was the strongest, starting this round of the Motocross World Championship MXGP ...