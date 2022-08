Lei 41, lui 62: dopo la moglie vip è lei la fidanzata dell’attore più sexy degli ultimi tempi (Di domenica 14 agosto 2022) Era l’inizio del 2017 quando lei gli salvò letteralmente la vita. Antonio Banderas dopo quell’episodio ha dovuto subire un’importante operazione al cuore. Ma sarebbe potuta andare decisamente peggio se la sua compagna non avesse compiuto il semplice gesto di mettergli un’aspirina sotto la lingua. La “donna del destino” si chiama Nicole Kimpel e da quella volta ha la più cieca fiducia dell’attore spagnolo. Ma di chi si tratta? Con un gap anagrafico di ben ventisei anni, avevano iniziato la loro frequentazione nel 2014, un anno prima del divorzio tra Antonio Banderas e Melanie Griffith. E ci sono voluti ben sei anni prima dell’apparizione ufficiale di Nicole Kimpel al fianco dell’attore. Questa è infatti avvenuta nel 2020, in occasione del Festival di Cannes. Un bacio sulla mano, un passo di danza e non c’erano più occhi che per ... Leggi su tuttivip (Di domenica 14 agosto 2022) Era l’inizio del 2017 quando lei gli salvò letteralmente la vita. Antonio Banderasquell’episodio ha dovuto subire un’importante operazione al cuore. Ma sarebbe potuta andare decisamente peggio se la sua compagna non avesse compiuto il semplice gesto di mettergli un’aspirina sotto la lingua. La “donna del destino” si chiama Nicole Kimpel e da quella volta ha la più cieca fiduciaspagnolo. Ma di chi si tratta? Con un gap anagrafico di ben ventisei anni, avevano iniziato la loro frequentazione nel 2014, un anno prima del divorzio tra Antonio Banderas e Melanie Griffith. E ci sono voluti ben sei anni prima dell’apparizione ufficiale di Nicole Kimpel al fianco. Questa è infatti avvenuta nel 2020, in occasione del Festival di Cannes. Un bacio sulla mano, un passo di danza e non c’erano più occhi che per ...

