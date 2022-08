"Grave errore": la follia di Calenda, cosa ha detto sulla Meloni (Di domenica 14 agosto 2022) Carlo Calenda continua a mettere nel mirino Giorgia Meloni. Il leader di Azione ha un chiodo fisso: attaccare l'ex ministro della gioventù. Dopo lo strappo con Letta e l'intesa con Matteo Renzi, Calenda va a caccia di consensi. E per farlo usa lo stesso metodo della sinistra: odio sull'avversario di turno. Come è noto la Meloni più volte in questi anni ha ripudiato il fascismo e recentemente lo ha fatto, ancora un'altra volta come se non bastasse, con un video in diverse lingue. Ebbene, tutto questo non è bastato a far tacere le teorie eretiche della sinistra e del centrino sulle ombre nere sulla leader di Fratelli d'Italia. Ora il nuovo obiettivo è la fiamma. Quella fiamma che la Meloni con orgoglio rivendica nel simbolo di Fratelli d'Italia. Calenda ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Carlocontinua a mettere nel mirino Giorgia. Il leader di Azione ha un chiodo fisso: attaccare l'ex ministro della gioventù. Dopo lo strappo con Letta e l'intesa con Matteo Renzi,va a caccia di consensi. E per farlo usa lo stesso metodo della sinistra: odio sull'avversario di turno. Come è noto lapiù volte in questi anni ha ripudiato il fascismo e recentemente lo ha fatto, ancora un'altra volta come se non bastasse, con un video in diverse lingue. Ebbene, tutto questo non è bastato a far tacere le teorie eretiche della sinistra e del centrino sulle ombre nereleader di Fratelli d'Italia. Ora il nuovo obiettivo è la fiamma. Quella fiamma che lacon orgoglio rivendica nel simbolo di Fratelli d'Italia....

sole24ore : ?? «L’attacco di #Berlusconi a #Mattarella è un grave errore politico, perché non è attaccando il Presidente della R… - Azione_it : Tenere il simbolo di un partito fascista come l'Msi in quello di Fratelli d'Italia è un grave errore che condannere… - riotta : L'attacco di Berlusconi al presidente #Mattarella @Quirinale è un grave errore. Se tutta la destra si arrocca su po… - incognivalse : @cesololinter194 si si mi stavo collegando al citato per l'episodio del rosso, per me è l'errore meno grave dei 3 - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Calenda: fiamma nel simbolo grave errore della Meloni. Berlusconi: «Il Colle? È fuori dalla mia testa» -