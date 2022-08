Formazioni ufficiali Spezia-Empoli | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 14 agosto 2022) Ledi, match valido per la prima giornata di. Al Picco è già tempo di quello che potrebbe essere considerato come uno scontro salvezza ante litteram: i liguri e i toscani, infatti, sono tra le candidate a sudarsela fino in fondo, ma vogliono provare a mettersi al sicuro. Una vittoria all’esordio è quel che serve, appuntamento alle ore 20.45 di domenica 14 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.