Elezioni, ecco il programma del Movimento 5 Stelle. Tra i punti di forza il Reddito di cittadinanza e il Salario minimo (Di domenica 14 agosto 2022) Il programma del Movimento 5 Stelle è stato condiviso e pubblicato. In vista delle prossime Elezioni del 25 settembre, la campagna elettorale del Movimento parte con lo slogan "Dalla parte giusta". Elezioni, programma del Movimento 5 Stelle è pronto Giuseppe Conte è pronto a lanciare il programma del Movimento 5 Stelle in vista delle Elezioni del prossimo 25 settembre. La campagna elettorale ha come slogan "Dalla parte giusta". Tante le novità e sorprese così come dei temi tanto cari al Movimento. Il programma contiene diverse proposte su argomenti economici, sociali e ambientali, ma anche politici: superbonus, cashback fiscale, ...

