Elezioni: depositati in tutto 101 simboli (Di domenica 14 agosto 2022) Sono in tutto 101 i contrassegni depositati al Viminale per concorrere alle Elezioni politiche in programma il 25 settembre. I simboli sono stati presentati da 98 soggetti politici. Per la scorsa ...

