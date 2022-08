Cremonese, Alvini: «Perdere così lascia grande amarezza» (Di domenica 14 agosto 2022) Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato dopo la sconfitta subita contro la Fiorentina Massimiliano Alvini ha parlato così nel post partita di Fiorentina-Cremonese. SCONFITTA – «Se Biraghi me la mette nel sette e perdiamo così io non dico nulla. Ma prendere un gol così…Mi è dispiaciuto per la mia squadra e per i tifosi che ci sono venuti a vedere a Firenze. Raccogliere zero in una partita giocata in questa maniera mi lascia un senso di amarezza». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Massimiliano, allenatore della, ha parlato dopo la sconfitta subita contro la Fiorentina Massimilianoha parlatonel post partita di Fiorentina-. SCONFITTA – «Se Biraghi me la mette nel sette e perdiamoio non dico nulla. Ma prendere un gol…Mi è dispiaciuto per la mia squadra e per i tifosi che ci sono venuti a vedere a Firenze. Raccogliere zero in una partita giocata in questa maniera miun senso di». L'articolo proviene da Calcio News 24.

