Covid: in Lombardia 2.143 nuovi casi e 20 decessi. A Bergamo +202 positivi (Di domenica 14 agosto 2022) I dati. Il report giornaliero sullo sviluppo della pandemia nella nostra regione, aggiornato a domenica 14 agosto.

