Conte-Tuchel | urla | in Chelsea-Tottenham quasi rissa | l’allenatore leccese ed il tedesco espulsi Stamford Bridge | finale ad alta tensione

Leggi su noinotizie

(Di domenica 14 agosto 2022) La stretta di mano, dopo 97 minuti tiratissimi, non deve essere stata considerata troppo amichevole da Antonio. Cosìdelsi è rivolto con una sorta di “ma che vuoi?” al, tecnico dei padroni di casa del. È stata la scintilla per far partire un acceso dibattito fra i due in campo e fra i loro staff, compreso qualche calciatore, e nel campo londinese diè stata sfiorata la. I due allenatori sono stati infinee si prospettano per loro le squalifiche per più di una giornata. (immagine: tratta da tweet) L'articolo: in ...