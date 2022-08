Calciomercato Torino, dopo l’esclusione Lukic può lasciare: rimane in Serie A (Di domenica 14 agosto 2022) La Serie A è iniziata da appena un giorno ma già sono stati molti i casi che ci hanno accompagnato nel corso dell’estate. Il Torino è la squadra che ha avuto più da fare in questo ambito, tutti infatti ricordiamo la brusca lite Vagnati Juric che aveva addirittura fatto pensare alle dimissioni da parte del tecnico croato, ma come un fulmine a ciel sereno negli scorsi giorni è arrivata anche la notizia del litigio, e la conseguente mancata convocazione, di Sasha Lukic con l’area tecnica granata. Ovviamente questa notizia ha fatto molto scalpore visto che Lukic è il capitano del Torino e il suo allenatore aveva delle ottime speranze in lui, le parole inoltre sia dello stesso Juric, che del DS Vagnati non hanno fatto altro che gettare benzina sul fuoco. Torino ... Leggi su rompipallone (Di domenica 14 agosto 2022) LaA è iniziata da appena un giorno ma già sono stati molti i casi che ci hanno accompagnato nel corso dell’estate. Ilè la squadra che ha avuto più da fare in questo ambito, tutti infatti ricordiamo la brusca lite Vagnati Juric che aveva addirittura fatto pensare alle dimissioni da parte del tecnico croato, ma come un fulmine a ciel sereno negli scorsi giorni è arrivata anche la notizia del litigio, e la conseguente mancata convocazione, di Sashacon l’area tecnica granata. Ovviamente questa notizia ha fatto molto scalpore visto cheè il capitano dele il suo allenatore aveva delle ottime speranze in lui, le parole inoltre sia dello stesso Juric, che del DS Vagnati non hanno fatto altro che gettare benzina sul fuoco....

DiMarzio : #Calciomercato | Il @TorinoFC_1906 è sempre più vicino a #Schuurs dell' @AFCAjax - DiMarzio : #Calciomercato | #Torino, prevista per domani la chiusura dell'affare #Schuurs - GiovaAlbanese : #Pellegrini in partenza da Torino, direzione Francoforte. #calciomercato #Juventus #Eintracht - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Cagliari: Millico dal Torino a titolo definitivo #ilpodsport - MondoGaio : RT @ToroGoal: ??Il @TorinoFC_1906 è a un passo da Perr #Schuurs. Strada tracciata da inizio settimana scorsa, è lui il prescelto per sostitu… -