Calcio: Inter all'ultimo respiro, Lecce ko al 96?. Lukaku subito in gol (Di domenica 14 agosto 2022) all'ultimo respiro, quando ormai tutto sembrava perduto. L'Inter si presenta al debutto in campionato contro il Lecce regalando brividi alla propria tifoseria e trovando la rete della vittoria solo al 96? con una rete fortunosa di Dumfries, quanto basta per rispondere al Milan e tenersi agganciati ai rossoneri campioni d'Italia. C'è voluta una squadra tutta a trazione anteriore, con le quattro punte in campo nell'arrembante finale, per sfondare il muro dei salentini apparsi tutt'altro che 'friabili' nonostante un avvio da neopromossa titubante e pieno di emozione. Il vantaggio dopo meno di due minuti da Lukaku, tornato subito in rete in nerazzurro, era stato dissipato ad inizio ripresa dalla rete firmata dall'intraprendente Cessay che ha sfruttato un calo di concentrazione dei ...

