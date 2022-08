Barça e Lewa niente gol, Xavi: ''Dispiace'' (Di domenica 14 agosto 2022) Il Barcellona ha pareggiato la gara d'esordio in Liga contro il Rayo Vallecano, per 0 - 0. Nessun gol per i blaugrana e soprattutto per Robert ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 14 agosto 2022) Il Barcellona ha pareggiato la gara d'esordio in Liga contro il Rayo Vallecano, per 0 - 0. Nessun gol per i blaugrana e soprattutto per Robert ...

vchiara_ : che strano Lewa con la maglia del barça - VELOSPORT1960 : - asiiiaaaaaa : @vane___96 solo mi aspettavo un tweet come il barça per lewa o il psg per mbappe - GiovanniQualti3 : @KarlOne71 Anche lewa dai...solo per la champions......por favor barca - saltandpepper90 : @scaribel Raphinha Lewa e Kounde hanno situazione simile ma non opzione di svincolo se il Barca entro sabato non si… -

Barça e Lewa niente gol, Xavi: ''Dispiace'' Il Barcellona ha pareggiato la gara d'esordio in Liga contro il Rayo Vallecano, per 0 - 0. Nessun gol per i blaugrana e soprattutto per Robert ... Lewa, Pedri, Torres: ''The floor is lava'' Continua l'allenamento del Barcellona in vista della prima di Liga, il 12 agosto. Lewandowski, Pedri e Ferran Torres si allenano palleggiando, senza ... La Gazzetta dello Sport Il Barcellona ha pareggiato la gara d'esordio in Liga contro il Rayo Vallecano, per 0 - 0. Nessun gol per i blaugrana e soprattutto per Robert ...Continua l'allenamento del Barcellona in vista della prima di Liga, il 12 agosto. Lewandowski, Pedri e Ferran Torres si allenano palleggiando, senza ... Calciomercato - Lewandowski-Barça è fatta! Bernardeschi è del Toronto