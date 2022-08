ATP Cincinnati 2022, Fabio Fognini accede al turno decisivo delle qualificazioni (Di domenica 14 agosto 2022) Il primo turno delle qualificazioni del torneo ATP Masters 1000 Cincinnati 2022 di tennis, sul cemento outdoor statunitense, vede l’azzurro Fabio Fognini piegare in tre set il sudcoreano Soonwoo Kwon, battuto per 5-7 6-4 7-6 (3) in due ore e 32 minuti di gioco. Sfida decisiva per il main draw contro lo statunitense Marcos Giron. Nel primo set c’è uno scambio di break in apertura, poi nel terzo gioco Fognini strappa di nuovo la battuta all’asiatico. Kwon salva altri due break point nel quinto game, ma poi nell’ottavo trova il controbreak. Fognini sciupa un’altra palla break nel nono gioco ed il sudcoreano lo punisce nel dodicesimo trovando lo strappo per il 7-5 dopo 55 minuti. Nella seconda partita Fognini vince i primi ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Il primodel torneo ATP Masters 1000di tennis, sul cemento outdoor statunitense, vede l’azzurropiegare in tre set il sudcoreano Soonwoo Kwon, battuto per 5-7 6-4 7-6 (3) in due ore e 32 minuti di gioco. Sfida decisiva per il main draw contro lo statunitense Marcos Giron. Nel primo set c’è uno scambio di break in apertura, poi nel terzo giocostrappa di nuovo la battuta all’asiatico. Kwon salva altri due break point nel quinto game, ma poi nell’ottavo trova il controbreak.sciupa un’altra palla break nel nono gioco ed il sudcoreano lo punisce nel dodicesimo trovando lo strappo per il 7-5 dopo 55 minuti. Nella seconda partitavince i primi ...

