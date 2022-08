Arisa è dimagrita ma non ha fatto la dieta: pene d’amore (Di domenica 14 agosto 2022) Sta per compiere 40 anni Arisa e oggi, è molto diversa dalla ragazza che abbiamo visto sul palco dell’Ariston per il suo esordio Sanremese. E non parliamo ovviamente solo di aspetto fisico ma anche di animo, sensibilità, consapevolezza. A pochi giorni dal traguardo, 40 candeline da spegnere, Arisa rivela che trascorrerà il 20 agosto in compagnia dei suoi genitori e di sua sorella. Una piccola festa in famiglia, nulla di più, ma per lei adesso è tutto quello che conta visto che sono stati i suoi genitori a darle la vita! E’ il grazie va tutto a loro, a mamma e papà. E quando la giornalista del Corriere della sera, Elvira Serra, le chiede come mai negli ultimi mesi sui social sia apparsa diversa dal solito, anche con qualche chilo di meno, la cantante lucana spiega di non aver fatto nessuna dieta. Rivela: ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 14 agosto 2022) Sta per compiere 40 annie oggi, è molto diversa dalla ragazza che abbiamo visto sul palco dell’Ariston per il suo esordio Sanremese. E non parliamo ovviamente solo di aspetto fisico ma anche di animo, sensibilità, consapevolezza. A pochi giorni dal traguardo, 40 candeline da spegnere,rivela che trascorrerà il 20 agosto in compagnia dei suoi genitori e di sua sorella. Una piccola festa in famiglia, nulla di più, ma per lei adesso è tutto quello che conta visto che sono stati i suoi genitori a darle la vita! E’ il grazie va tutto a loro, a mamma e papà. E quando la giornalista del Corriere della sera, Elvira Serra, le chiede come mai negli ultimi mesi sui social sia apparsa diversa dal solito, anche con qualche chilo di meno, la cantante lucana spiega di non avernessuna. Rivela: ...

