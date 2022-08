Ucraina, Amnesty: controverso rapporto verrà rivisto da esperti (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Amnesty International affiderà ad un panel di esperti esterni una revisione del controverso rapporto che accusa l’esercito ucraino di mettere in pericolo i civili. E’ quanto appare in un documento dell’organizzazione per i diritti umani visionato dall’agenzia stampa Dpa. I dettagli delle modalità del riesame del rapporto verranno determinati la settimana prossima dal vertice di Amnesty, dopo aver sentito le varie sezioni nazionali, compresa quella Ucraina, il cui capo, Oksana Pokalchuk, ha dato le dimissioni per protesta. Pubblicato il 4 agosto, il controverso rapporto accusa l’esercito ucraino di “aver messo in pericolo la popolazione civile collocando basi e usando armamenti all’interno di centri abitati”, pur ... Leggi su italiasera (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) –International affiderà ad un panel diesterni una revisione delche accusa l’esercito ucraino di mettere in pericolo i civili. E’ quanto appare in un documento dell’organizzazione per i diritti umani visionato dall’agenzia stampa Dpa. I dettagli delle modalità del riesame delverranno determinati la settimana prossima dal vertice di, dopo aver sentito le varie sezioni nazionali, compresa quella, il cui capo, Oksana Pokalchuk, ha dato le dimissioni per protesta. Pubblicato il 4 agosto, ilaccusa l’esercito ucraino di “aver messo in pericolo la popolazione civile collocando basi e usando armamenti all’interno di centri abitati”, pur ...

ladyonorato : Quindi la “propaganda russa” diveva la verità: l’esercito ucraino usa i civili ucraini come scudi umani. Le vittime… - amnestyitalia : ??#RussiaUcraina Una nostra nuova ricerca mostra come, nel tentativo di respingere l’invasione russa iniziata a febb… - riotta : Oksana Pokalchuk direttrice @amnesty #Ucraina si dimette denunciando il rapporto sui civili ostaggio 'Tutto si è sc… - Sissijj14 : RT @AnitaCecolin: UCRAINA: AMNESTY svela la verità proibita. 'Li usano come scudi umani'. Questa la denuncia di Amnesty International che f… - GPirrocco : RT @VivoLibera: La direttrice ucraina di Amnesty International O.Pokachulk è stata inserita dagli Ukronazi nel sito Myrotvorets, (cioè i pr… -