Roma | arrestato piromane seriale E’ accusato anche dell’incendio a “La bancarella del professore” | storico banco di libri

(Di sabato 13 agosto 2022) Da settimane i carabinieri erano sulle sue tracce. Un vero e proprio “pine” che prendeva di mira bar, ristoranti, cassonetti soprattutto nel centro di. Gli uomini dell’Arma hanno cosìun 51ennedi avere appiccato il fuoco a “Ladel”,diusati in Piazzale Flaminio, un luogo caro alla memoria di tanti. Proprio la notte del rogo di quel pezzo della culturana (il 9 luglio scorso) si erano verificati altri incendi tra Ponte Milvio e Piazzale Flaminio ai danni di cassonetti di rifiuti, arredi esterni di esercizi commerciali e infine ai danni della storica. Per questo i ...

Agenzia_Italia : È stato arrestato a Roma il piromane (seriale) che incendiò la 'bancarella del professore' ?? - quotidianolazio : Roma, arrestato piromane che incendiò la storica 'Bancarella (dei libri) del Professore' - - VedeleAngela : RT @annamariamoscar: - kospeti : Bruciò la libreria del Professore, arrestato piromane 51enne: «Ero sotto effetto di cocaina» @corriere - Lazio_TV : Dopo due mesi di indagini, i carabinieri hanno arrestato un 51 enne piromane seriale, responsabile anche del rogo c… -

Dopo settimane di ricerche serrate, l'uomo è stato rintracciato lo scorso 9 agosto, in zona Torrenova diil piromane seriale digrazie alle immagini della videosorveglianza Il ...Il tutto però, almeno per quel che riguarda un singolo caso avvenuto asi è concluso male per ... Le indagini intanto proseguono nell'intento di risalire ai due complici dell'uomomentre ...L'uomo è accusato di aver dato fuoco a cassonetti, diversi arredi esterni di bar e ristoranti, nel centro di Roma. Il gip ha convalidato il fermo ...Roma, arrestato il piromane seriale: le telecamere di sicurezza lo riprendono in azione. A scoprirlo i militari del Nucleo Operativo e delle stazioni Flaminia, Ponte Milvio e Medaglie d'oro, tutte art ...