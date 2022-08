Orietta Berti: “Non invecchio mai” (Di sabato 13 agosto 2022) Più di 55 anni di carriera, quelli che Orietta Berti avrebbe dovuto festeggiare già lo scorso anno ma il successo di Mille con Fedez e Achille Lauro ha scombussolato un po’ tutto. Orietta Berti quindi si prepara a festeggiare a breve i suoi 55 + 1 di carriera, tanto lei non invecchia mai. Ne ha parlato al settimanale Gente, ha confidato il suo segreto per restare sempre così giovane, perché lei di anni ne ha 79. Li ha compiuti a giugno e non li teme perché è il suo mestiere ad averle regalato la possibilità di non invecchiare mai, ne è convinta. Non è il suo unico segreto per la sua giovinezza, c’è suo figlio Otis che ha 42 anni che la spinge a fare nuove cose come i progetti con Fedez e con Hell Raton. Orietta Berti ha conquistato le nuove generazioni Con la sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 13 agosto 2022) Più di 55 anni di carriera, quelli cheavrebbe dovuto festeggiare già lo scorso anno ma il successo di Mille con Fedez e Achille Lauro ha scombussolato un po’ tutto.quindi si prepara a festeggiare a breve i suoi 55 + 1 di carriera, tanto lei non invecchia mai. Ne ha parlato al settimanale Gente, ha confidato il suo segreto per restare sempre così giovane, perché lei di anni ne ha 79. Li ha compiuti a giugno e non li teme perché è il suo mestiere ad averle regalato la possibilità di non invecchiare mai, ne è convinta. Non è il suo unico segreto per la sua giovinezza, c’è suo figlio Otis che ha 42 anni che la spinge a fare nuove cose come i progetti con Fedez e con Hell Raton.ha conquistato le nuove generazioni Con la sua ...

