Nicola: “Non vedo l’ora di ringraziare il presidente. Con la Roma test importante” (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Domani ci aspetta un test importante davanti a una grande cornice di pubblico. La Roma è una squadra estremamente qualitativa, ha fatto un mercato importante e si è rinforzata molto. Non potremo essere perfetti ma cerco l’atteggiamento e l’entusiasmo giusto. Ho chiesto ai ragazzi attenzione e maniacalità per apprendere pochi concetti in breve tempo. Voglio vedere carattere, personalità e intensità da parte di tutti. Inizia il campionato e affrontiamo una grande squadra, abbiamo voglia di misurarci con un avversario del genere. Servirà grande attenzione nei momenti chiave della gara”. Queste le parole del tecnico granata Davide Nicola intervenuto in conferenza stampa presso il C.S. “Mary Rosy” alla vigilia di Salernitana – Roma. “Non ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Domani ci aspetta undavanti a una grande cornice di pubblico. Laè una squadra estremamente qualitativa, ha fatto un mercatoe si è rinforzata molto. Non potremo essere perfetti ma cerco l’atteggiamento e l’entusiasmo giusto. Ho chiesto ai ragazzi attenzione e maniacalità per apprendere pochi concetti in breve tempo. Voglio vedere carattere, personalità e intensità da parte di tutti. Inizia il campionato e affrontiamo una grande squadra, abbiamo voglia di misurarci con un avversario del genere. Servirà grande attenzione nei momenti chiave della gara”. Queste le parole del tecnico granata Davideintervenuto in conferenza stampa presso il C.S. “Mary Rosy” alla vigilia di Salernitana –. “Non ...

FMCastaldo : “E Letta filava… E filava con Carlo Con Nicola e Gigino E nasceva il listino… Che non era di Carlo Né di Nicola e G… - SelmiLuisa : RT @confundustria: #Caltagirone Si chiamava Nicola aveva 60 anni e faceva l'operaio elettricista. Ieri mentre faceva manutenzione su un tra… - Emaema35014934 : RT @confundustria: #Caltagirone Si chiamava Nicola aveva 60 anni e faceva l'operaio elettricista. Ieri mentre faceva manutenzione su un tra… - DeG05051980 : @mauroberruto @pdnetwork Ciao Mauro, io sono Nicola e per me siete zombie voi politici. Dunque non essendo necrofil… - SoniaPredieri : RT @confundustria: #Caltagirone Si chiamava Nicola aveva 60 anni e faceva l'operaio elettricista. Ieri mentre faceva manutenzione su un tra… -