Milan, contro l’Udinese parte Brahim: De Ketelaere in panchina | VIDEO (Di sabato 13 agosto 2022) Questo pomeriggio il Milan affronterà l'Udinese allo Stadio 'San Siro'. Ecco le ultime indicazioni sulla formazione che verrà schierata da Stefano Pioli. Leggi su pianetamilan (Di sabato 13 agosto 2022) Questo pomeriggio ilaffronterà l'Udinese allo Stadio 'San Siro'. Ecco le ultime indicazioni sulla formazione che verrà schierata da Stefano Pioli.

AntoVitiello : 45 minuti per #DeKetelaere contro la Pergolettese. Gol su rigore, di testa e con un tiro di destro. #Giroud persona… - AntoVitiello : #Adli oggi in amichevole contro la Pergolettese è stato schierato prima alto a sinistra, poi si è spostato in mezzo #Milan - Gazzetta_it : Milan, uragano #DeKetelaere: tripletta in 45 minuti contro la Pergolettese - ok7campione : @PandArancio @EItonMcCartney tifavo Milan già prima del 5-0 contro l'Atalanta, zitto vah - LuanMuharemi : RT @LucaManinetti: ?? Arrivato il #Milan in hotel prima del match contro l'Udinese ??? -