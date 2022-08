Agenzia_Ansa : È libero l'accoltellatore di Marta, la studentessa di Mogliano Veneto. Il ragazzo di 15 anni è già all'estero con… - BelloGiovanni : ..Costituzione contro il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Min… - GPursals : RT @minGiustizia: In occasione dell'anniversario della morte di Antonio Scopelliti, il messaggio che lo scorso anno la ministra Marta #Cart… - minGiustizia : In occasione dell'anniversario della morte di Antonio Scopelliti, il messaggio che lo scorso anno la ministra Marta… - 104Pierpa : Definire gli incendi dolosi come atti terroristici - Firma la petizione! -

La Stampa

E il guardasigillicosa fa Continua, nella più totale indifferenza, a occuparsi esclusivamente della condizione dei detenuti senza tenere nella dovuta considerazione la vera priorità: ...nei prossimi giorni verrà firmato dalla ministra alla Giustizia,, alle Pari opportunità e famiglia, Elena Bonetti, e dal ministro all'Economia Daniele Franco. Tutto pronto insomma. Ma ... Marta Cartabia: “Sul ponte Morandi non ci fermeremo, ma il Csm faccia i bandi per le toghe” Lettera aperta di Antonio Nastasio che ha scritto alla Ministra della Giustizia Cartabia, affinché intervenga per garantire un sopporto reale, in termini quantitativi e soprattutto qualitativi, ai rec ...Sono in vista tantissimi bonus per i genitori single. Bisognerà approfittare della situazione per aiutare le donne se non si riesce.