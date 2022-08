Maltempo sull’Italia, oggi allerta gialla in 10 regioni (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – allerta meteo gialla, oggi, in 10 regioni italiane a causa dell’ondata di Maltempo che ha investito il Paese. Interessate dall’avviso della Protezione civile emesso ieri per sabato 13 agosto, sono la Campania, Lazio, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo e parte di Toscana, Sardegna e Sicilia. Nella giornata, infatti, un nucleo depressionario freddo transiterà da Nord verso Sud lungo le aree balcaniche determinando condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni centrali peninsulari e al Sud, con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ... Leggi su italiasera (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) –meteo, in 10italiane a causa dell’ondata diche ha investito il Paese. Interessate dall’avviso della Protezione civile emesso ieri per sabato 13 agosto, sono la Campania, Lazio, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo e parte di Toscana, Sardegna e Sicilia. Nella giornata, infatti, un nucleo depressionario freddo transiterà da Nord verso Sud lungo le aree balcaniche determinando condizioni di instabilità su gran parte delle nostrecentrali peninsulari e al Sud, con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con lecoinvolte – alle quali spetta ...

Adnkronos : #Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in 10 regioni. #meteo - lifestyleblogit : Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in 10 regioni - - CasaItaliaRadio : Maltempo sull’Italia, oggi allerta gialla in 10 regioni ??Leggi di più su - pleccese : Maltempo sull’Italia, oggi allerta gialla in 10 regioni ??Leggi di più su - Sandhya44773071 : Maltempo sull’Italia, oggi allerta gialla in 10 regioni -