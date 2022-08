Inter, Handanovic: «L’ambizione deve essere sempre di vincere» (Di sabato 13 agosto 2022) Le parole di Samir Handanovic nel prematch di Lecce-Inter: «Ci approcciamo all’esordio Con grande spirito e grande entusiasmo» Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Inter TV nel prematch contro il Lecce. Di seguito le parole del capitano dell’Inter. «Come ci approcciamo a questo esordio? Con grande spirito e grande entusiasmo. L’ambizione dell’Inter è sempre quella di vincere titoli, lo stesso vale per quelli che sono appena arrivati. Ogni inizio è difficile, non importa contro chi giochi. Noi siamo un gruppo che è insieme da tanto, ci siamo preparati e sappiamo dove il Lecce può crearci problemi. Loro sono molto bravi sulle palle perse in velocità. Dobbiamo essere attenti quando abbiamo palla noi e non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Le parole di Samirnel prematch di Lecce-: «Ci approcciamo all’esordio Con grande spirito e grande entusiasmo» Samirha parlato ai microfoni diTV nel prematch contro il Lecce. Di seguito le parole del capitano dell’. «Come ci approcciamo a questo esordio? Con grande spirito e grande entusiasmo.dell’quella dititoli, lo stesso vale per quelli che sono appena arrivati. Ogni inizio è difficile, non importa contro chi giochi. Noi siamo un gruppo che è insieme da tanto, ci siamo preparati e sappiamo dove il Lecce può crearci problemi. Loro sono molto bravi sulle palle perse in velocità. Dobbiamoattenti quando abbiamo palla noi e non ...

