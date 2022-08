Il Festival del mare e della musica diventa un programma Rai | I dettagli (Di sabato 13 agosto 2022) Il Festival del mare e della musica diventa un programma Rai: ecco i dettagli PORTO RUBINO, il Festival dei mari nato dalla mente del cantautore Renzo Rubino, continua a riservare straordinarie sorprese: dopo l’incredibile successo dell’edizione del 2022 in cui tutti gli appuntamenti hanno registrato il tutto esaurito, il suggestivo viaggio del cantautore pugliese tra le coste della Puglia non si arresta e diventa un programma televisivo, approdando su Rai Due il 17 agosto alle ore 23:00. Da un’idea di Renzo Rubino, il programma è realizzato dagli autori Massimo Martelli, Duccio Forzano, Chiara Di Giambattista, Renzo Rubino per la regia di Duccio Forzano. Proprio Renzo Rubino è il ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 agosto 2022) IldelunRai: ecco iPORTO RUBINO, ildei mari nato dalla mente del cantautore Renzo Rubino, continua a riservare straordinarie sorprese: dopo l’incredibile successo dell’edizione del 2022 in cui tutti gli appuntamenti hanno registrato il tutto esaurito, il suggestivo viaggio del cantautore pugliese tra le costePuglia non si arresta euntelevisivo, approdando su Rai Due il 17 agosto alle ore 23:00. Da un’idea di Renzo Rubino, ilè realizzato dagli autori Massimo Martelli, Duccio Forzano, Chiara Di Giambattista, Renzo Rubino per la regia di Duccio Forzano. Proprio Renzo Rubino è il ...

la_kuzzo : RT @RosaPolacco: Sarebbe bello pensare a una maratona di lettura dei libri di Salman Rushdie, una staffetta nei festival di agosto e settem… - 361_magazine : - MassimoArcolin : RT @lucianocapone: Un’intervista di qualche anno fa di @maurizio_crippa, in cui #PieroAngela ridimensiona le aspettative e il ruolo della p… - nunziapenelope : RT @RosaPolacco: Sarebbe bello pensare a una maratona di lettura dei libri di Salman Rushdie, una staffetta nei festival di agosto e settem… - dariomasiero : RT @RSInews: Brunschwig: soddisfatti in qualità e numeri - I festival sono l’ultimo baluardo dell’esperienza del cinema in sala, dice il di… -